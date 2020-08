Maltempo, il “Monsone di Agosto” si abbatte sulla Calabria: piogge mai viste, superati i 170mm in Aspromonte [FOTO e DATI]

Continua a piovere in Calabria, soprattutto a Reggio Calabria, in Aspromonte e sulla Costa Viola dove per molte località oggi è il quinto giorno di pioggia consecutivo. Neanche a Gennaio, quest’anno, aveva piovuto così tanto: l’ondata di maltempo arrivata nel cuore dell’estate sta determinando piogge monsoniche che stanno compromettendo le vacanze di chi aveva scelto le località balneari calabresi in quest’inizio di Agosto. Stamattina, sotto i colpi dei forti temporali, le temperature minime sono crollate su valori tipicamente autunnali: sui litorali abbiamo raggiunto +19,8°C a Reggio Calabria e +19,0°C a Scilla, ben più fresco ovviamente nelle zone interne e collinari con +17,3°C a Sant’Alessio in Aspromonte, +16,4°C ad Arasì, +15,6°C a Roccaforte del Greco, +15,2°C a Motta San Giovanni, +14,0°C a Rumia, +12,7°C a Cardeto. Anche nelle ore diurne, le temperature sulle coste non riescono a superare addirittura i +25°C neanche quando smette di piovere.

Stamattina, violenti temporali a più riprese stanno colpendo tutto il territorio reggino, in modo particolare nel versante tirrenico e della Costa Viola, le zone già colpite nei giorni scorsi. I dati pluviometrici, molto parziali e aggiornati alle ore 11:00 mentre sta continuando a diluviare, erano già di:

55mm al Villaggio del Pino

48mm a Scilla

48mm a Sant’Alessio in Aspromonte

44mm a Rumia

41mm ad Arasì

40mm a Solano Superiore

39mm a Catona

38mm a Cardeto

38mm a Bagnara Calabra

37mm a Sinopoli

34mm a Santa Cristina d’Aspromonte

34mm a Tagli

31mm a Piano Aquile

18mm a Palmi

17mm a Reggio Calabria

13mm a Rosario Valanidi

5mm a Montebello Jonico

Nei due giorni scorsi, tra Giovedì 6 e Venerdì 7 Agosto, aveva piovuto moltissimo in tutte queste aree. Di seguito gli accumuli pluviometrici complessivi dei due giorni scorsi:

116mm a Scilla

115mm al Villaggio del Pino

104mm a Piano Aquile

101mm a Tagli

95mm a Rumia

80mm a Solano

70mm a Bagnara Calabra

64mm a Sant’Alessio in Aspromonte

59mm ad Arasì

51mm a Catona

38mm a Sinopoli

35mm a Cardeto

30mm a Palmi

22mm a Reggio Calabria

17mm a Rosario Valanidi

10mm a Montebello Jonico

Negli ultimi tre giorni, quindi, abbiamo picchi di 170mm in Aspromonte, sulla Costa Viola, e addirittura di 165mm sulla costa, a Scilla. Si tratta di valori pluviometrici senza precedenti per il mese di Agosto. Neanche a Gennaio, quest’anno, aveva piovuto così tanto. A Reggio Calabria il maltempo ha determinato il crollo di un albero su alcune automobili parcheggiate nei pressi del Lungomare: si è sfiorata la tragedia.

Dopo gli incendi dei giorni scorsi, questa pioggia così abbondante darà certamente un aiuto alla vegetazione ad evitare che nuovi roghi possano dilagare nel prosieguo dell’estate.