Piogge intense e anche grandine nell’Anconetano nel pomeriggio, alternate a schiarite, hanno causato la caduta di un albero a San Marcello e fatto piombare altri rami e piante in strada in varie zone. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le sedi stradali ma non sono stati segnalati problemi particolari per le persone o per la viabilità.