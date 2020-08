Maltempo, le piogge senza precedenti degli ultimi tre giorni a Reggio Calabria: tutti i DATI PLUVIOMETRICI

Negli ultimi tre giorni, Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 Agosto, in Provincia di Reggio Calabria si sono verificate piogge senza precedenti per il mese di Agosto. L’ondata di maltempo che da martedì colpisce la Calabria con trombe d’aria, piogge e temporali, è proseguita fino ad oggi e si concluderà domani con gli ultimi fenomeni residui (deboli temporali pomeridiani nelle zone interne). La zona più colpita dalle precipitazioni è stata quella del reggino tirrenico, tra Aspromonte e Costa Viola. Ecco i dati pluviometrici complessivi degli ultimi tre giorni in Provincia di Reggio Calabria:

170mm al Villaggio del Pino

165mm a Scilla

141mm a Rumia

135mm a Piano Aquile

135mm a Tagli

121mm a Solano

118mm a Catona

114mm a Sant’Alessio in Aspromonte

108mm a Bagnara Calabra

104mm ad Arasì

76mm a Cardeto

71mm a Reggio Calabria

69mm a Sinopoli

49mm a Rosario Valanidi

48mm a Palmi

23mm a Montebello Jonico