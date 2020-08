Maltempo, piogge torrenziali in Austria: danni, allagamenti e frane, centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco [FOTO]

A causa delle forti piogge che stanno colpendo l’Austria, si registrano danni e disagi nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono caduti fino a 100 litri di pioggia per metro quadrato. Le tempeste hanno portato a operazioni su larga scala da parte dei vigili del fuoco, con centinaia di interventi durante la notte per liberare strade e scantinati dall’acqua e proteggere gli edifici (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La pioggia costante ha fatto salire rapidamente i livelli dei fiumi, in particolare nel distretto di Rosenheim si sono verificate inondazioni considerevoli. Il servizio di soccorso in montagna ha evacuato un campo giovanile nella valle del Jenbach in cui erano accampati dodici bambini.

In Carinzia, la linea ferroviaria tra Feldkirchen e Villach è interrotta in diversi punti dalle frane. I vigili del fuoco della Carinzia hanno compiuto più di 200 interventi di notte in tutto il Paese. A causa dei violenti temporali, si sono verificati numerosi deflussi di fango e alluvioni nell’Alto Gurktal e nell’area locale di Deutsch-Griffen. I fulmini hanno danneggiato due edifici.

Ieri sera, violente tempeste che richiesto decine di interventi di soccorso in Stiria. Nel distretto di Voitsberg, è stato necessario svuotare gli scantinati, mentre erano stati disposti sacchi di sabbia a protezione degli edifici a rischio di alluvione. A Steindorf, un’auto è rimasta bloccata dai detriti. Nel Vorarlberg, numerose cantine e garage sotterranei sono stati allagati, in particolare a Dornbirn e Feldkirch.

A causa delle inondazioni, la trafficata A8 tra Salisburgo e Monaco vicino a Rosenheim è stata completamente bloccata in entrambe le direzioni.