Maltempo, pioggia intensa a Palermo: attivate le procedure di allerta arancione

A Palermo piove e col pensiero – e non solo – si ritorna al nubifragio dello scorso 15 luglio: tunnel e sottopassi allagati, fiumi d’acqua in pieno centro storico, Vigili del fuoco intervenuti per salvare automobilisti imprigionati nelle vetture. Il Comune, quindi, fa sapere che nonostante l’assenza di allerta da parte della Protezione civile, vista la previsione di pioggia, “la struttura comunale ha ieri attivato le medesime procedure previste per le allerta arancione. Amap e Rap hanno fatto i controlli preventivi nei punti “priorità 1″ ed e’ in corso il monitoraggio dinamico di Polizia municipale, Amap e AMG (queste ultime con due squadre d’emergenza)”.