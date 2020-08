Maltempo Puglia, violento nubifragio a Taranto: 50mm in 2 ore e temperatura piombata a +18°C, pesanti allagamenti in città [FOTO e VIDEO]

Un violento nubifragio si è abbattuto su Taranto nel pomeriggio, scaricando 50mm di pioggia in due ore dalle 16 alle 18, per un quantitativo totale sulla città di quasi 60mm. La città ha riportato pesanti allagamenti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo, con tanti disagi per la popolazione, mentre la temperatura è piombata a +18°C poco dopo l’inizio del nubifragio.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha attivato il Centro Operativo Comunale, struttura fondamentale per gestire le emergenze. Gli operatori della Polizia Locale stanno presidiando in citta’ i sottopassi, dove i sistemi di sicurezza hanno immediatamente segnalato la presenza di allagamenti, insieme ad alcune strade particolarmente colpite dall’evento atmosferico. Molte arterie risultano allagate con grossi disagi per la circolazione.