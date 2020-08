Maltempo, le piogge torrenziali di oggi a Reggio Calabria: 104mm a Scilla [DATI e FOTO]

Il maltempo imperversa su tutto il Centro/Sud Italia dove oggi è stata l’ennesima giornata dal sapore autunnale. Le precipitazioni più abbondanti hanno interessato la fascia tirrenica della Provincia di Reggio Calabria, tra la Costa Viola e l’Aspromonte, dove s’è verificata anche un’alluvione-lampo nel delizioso borgo turistico di Scilla.

Ecco i dati pluviometrici odierni:

104mm a Scilla

98,6mm a Boccata

89,2mm a Villaggio del Pino

87,4mm a Piano Aquile

83,4mm a Tagli

58mm a Solano Superiore

55,6mm a Rumia

52,6mm a Sant’Alessio in Aspromonte

43mm a Bagnara Calabra

40,9mm a Ortì

39,6mm ad Arasì

26,6mm a Catona

23,2mm a Cardeto

21,8mm a Palmi

7,8mm a Reggio Calabria

Oltre al maltempo, il freddo è tipicamente autunnale con temperature che sono crollate a +19°C in pieno giorno nelle zone costiere colpite dalle piogge. La protezione civile aveva correttamente lanciato ieri l’allarme arancione per oggi, e successivamente nella giornata odierna l’ha rinnovato anche per domani nei nuovi bollettini meteorologici.

