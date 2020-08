Maltempo Sicilia, alluvione nel Messinese: la Regione dichiara lo stato di crisi, nominato commissario

L’ingegnere Leonardo Santoro, attuale responsabile dell’Ufficio speciale per la progettazione della Regione siciliana, è stato nominato commissario straordinario per lo stato di crisi e di emergenza per l’alluvione che ha colpito il Messinese nello scorso fine settimana: lo ha deciso il governo Musumeci, applicando, per la prima volta, l’articolo 3 della legge regionale 13 del luglio.

Una prima stima provvisoria dei danni è stata quantificata in un centinaio di milioni di euro.

Compito del commissario sarà quello di individuare gli interventi prioritari, verificare l’esecutività dei progetti degli enti e reperire le risorse finanziarie necessarie.