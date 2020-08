Maltempo, sorelline uccise da albero caduto sulla tenda: in tenda anche fratellino 9 anni, illeso. Aperta un’inchiesta

“Stiamo cercando di capire se era prevedibile o meno che l’albero, per le condizioni in cui era, potesse cadere in caso di maltempo, visto che sotto c’erano spazi per le tende”. Lo dichiara il procuratore di Massa Carrara, Piero Capizzoto, riguardo alla morte delle due sorelle Jannat Lassiri, e Malak, rispettivamente di 3 e 14 anni, uccise dalla caduta di un pioppo sulla tenda in cui dormivano nel campeggio “Verde Mare” a Marina di Massa. Le due bambine erano in vacanza con la famiglia, di origine marocchina ma residente da anni a Torino. Illesi i genitori, che dormivano in un bungalow, mentre è rimasta lievemente ferita una terza sorella di 19 anni. Nella tenda, c’era anche il fratellino di 9 anni, rimasto fortunatamente illeso.

La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta e sequestrato l’area. Gli inquirenti dovranno cercare di accertare eventuali responsabilità ed è per questo che, nelle prossime ore, la procura nominerà un consulente tecnico, un agronomo esperto, in grado di verificare le condizioni del pioppo sradicato questa mattina dalla tromba d’aria. Il titolare del campeggio, come persona informata sui fatti, è stato a lungo sentito dai carabinieri.