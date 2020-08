Maltempo, violentissimo temporale autorigenerante nello Stretto di Messina: pioggia alluvionale a Reggio Calabria

Mentre in tutt’Italia splende il sole e fa caldo, in alcune zone del Sud il tempo continua a fare le bizze. E il maltempo che da stamattina sta colpendo l’Aspromonte e lo Stretto di Messina è degenerato in un violentissimo temporale auto-rigenerante: a Reggio Calabria non smette di piovere da oltre due ore, con 60mm di accumulo pluviometrico a Catona, nella periferia Nord della città, e 28mm in centro. Sono quantitativi di pioggia rarissimi per il mese di Agosto, e bisogna considerare che oggi in riva allo Stretto di Messina è il terzo giorno di pioggia consecutivo: tra ieri e avantieri erano già caduti altri 51mm di pioggia a Catona e 22mm a Reggio centro. Così Agosto diventa – clamorosamente – il mese più piovoso del 2020, e mentre scriviamo sta continuando a diluviare. A Reggio Calabria la temperatura è di +19°C in pieno giorno, come solitamente accade a Dicembre!

Diluvia anche a Messina: 73mm giornalieri, 102mm negli ultimi tre giorni. I Vigili del Fuoco sono mobilitati per interventi in soccorso della popolazione a causa dei disagi provocati dagli allagamenti.

