Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna: nubifragio, grandine e forte vento a Modena [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna, in particolare sono di forte intensità in provincia di Modena, Bologna e Ferrara. Proprio nella città di Modena, un forte temporale è stato accompagnato dalla grandine e da un forte vento (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Tra i dati pluviometrici più significativi, frutto del passaggio di questi temporali sull’area, segnaliamo: 36,6mm a Cento, 36,2mm a Crevalcore, 34,6mm a Castel San Pietro Terme, 34,4mm a S. Agata Bolognese, 30,2mm a Vigarano Mainarda, 30mm a Reggio Emilia, 29mm a Modena, 28mm a Ferrara, 26,4mm ad Albinea, 25mm a Colli di Borzano, 24mm a Gazzata, 23,4mm a Carpi.

