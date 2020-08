Maltempo, forti temporali in Molise: allagamenti a Termoli, disagi per la popolazione

Forti temporali si sono abbattuti in mattinata su Termoli e sul litorale molisano. Intorno alle 10, sulla citta’ adriatica e’ arrivata una forte pioggia che ha determinato forti disagi alla popolazione ed ai veicoli. Nel porto di Termoli i collegamenti via mare tra la citta’ e le Isole Tremiti (Foggia) sono stati assicurati dalla motonave Isola di Capraia e dal catamarano Zenit. L’Ischia Jet, invece, e’ rimasto in porto. In mattinata sono salpati 240 passeggeri alla volta delle Diomedee.

La Protezione civile della Regione Molise ha diramato un avviso di allerta gialla per oggi. Sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da attivita’ elettrica, grandinate e raffiche di vento.