Maltempo, temporali sparsi da Nord a Sud: 42mm e grandine a Udine, 40mm anche in Calabria [FOTO e DATI]

Tanto caldo in Italia ma anche temporali sparsi colpiscono lo Stivale da Nord a Sud oggi, martedì 11 agosto. Dopo aver provocato frane, colate di fango ed esondazioni in Trentino Alto Adige nella notte, forti temporali in questo momento insistono soprattutto in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania. Nella prima parte del pomeriggio, forti temporali avevano colpito anche la Calabria, dove si registrano gli accumuli maggiori, in particolare tra Crotonese e Catanzarese.

Udine è stata colpita da forti piogge, raffiche di vento e grandine, che hanno provocato danni e diverse chiamate ai Vigili del Fuoco. Disagi anche alla circolazione con vari sottopassi allagati (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Tra i dati pluviometrici più rilevanti, registrati fino alle ore 16, segnaliamo: 42mm a Udine, 40mm a Fabrizia, 36mm a Parenti, Carpineti, 32mm ad Anagni, 31mm a Ferrara, 30mm a Gimigliano, Guarcino, Roccaforte del Greco, Carlino, 28mm a Cotronei, 27mm a Borgia, Petilia Policastro, 25mm a Cerenzia, Taverna, 22mm a Ferentino, 20mm a Olevano Romano, 13mm a L’Aquila, dove si è verificato un forte downburst.

Inoltre, oggi le temperature tornano a toccare i +40°C e lo fanno in Umbria, in particolar modo ad Orvieto, che si conferma ancora una volta la città più calda. Ma le centraline del Centro funzionale della Protezione civile hanno registrato temperature elevate in tutta la regione: +38°C a Foligno, +37°C a Narni Scalo, Spoleto, Isola Polvese, +36°C a Perugia e Terni, +36°C a Cascia, Todi, +35°C a Gubbio, +33°C a Norcia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: