Maltempo, tempesta di pioggia e grandine: a Torino è già autunno [VIDEO LIVE]

“‪È arrivata l’apocalisse“, scrive un utente social postando un video dell’incredibile grandinata che sta colpendo Torino in queste ore. Ferragosto è appena trascorso e il capoluogo piemontese sembra già essere piombato nel pieno dell’autunno. Alla forte pioggia e alle raffiche di vento si è unita la grandine. Nella zona della Pellerina sono stati segnalati degli allagamenti. Una violenta grandinata ha colpito la città della Mole, causando un nubifragio ancora in atto, con 30mm di pioggia già caduti in centro città e la temperatura crollata agli attuali 18 gradi in pieno giorno, proprio come se fossimo in pieno autunno, dopo una massima mattutina che ha toccato i 27 gradi. Ecco i VIDEO postati sui social: