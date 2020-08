Maltempo Torino: restano chiuse due stazioni della metropolitana

Ancora chiuse a Torino le stazioni della metropolitana Bernini e Principi d’Acaja a causa dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi.

La chiusura è necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza.

L’acqua è stata rimossa e i tecnici stanno procedendo ai controlli per assicurarsi che le infiltrazioni non abbiano creato danni che possano determinare crolli.