Maltempo, impressionante tornado tra Romea e Italba: violento vortice investe le campagne del Ferrarese nel Delta del Po [FOTO e VIDEO]

Il maltempo continua a causare danni in Nord Italia, in particolare in Emilia Romagna dove nel pomeriggio un violento tornado ha colpito le campagne del Ferrarese. Proseguono così i fenomeni estremi che stanno interessando la zona: il violento vortice ha colpito la zona tra Romea e Italba, frazione di Mesola.

E’ una delle zone d’Italia in cui i tornado sono più frequenti, nel Delta del Po. Si è trattato di un tornado non mesociclonico e di debole intensità, senza dust devil. Il vortice risulta ben visibile e collegato alla base nelle nubi. Il fenomeno vorticoso è durato più di mezz’ora, causando danni alle campagne.

A Mesola, in provincia di Ferrara, al momento ci sono +26.2°C.

