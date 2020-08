Maltempo Toscana, forti piogge e oltre 30.000 fulmini: 71mm a Vaiano, allagamenti e alberi abbattuti nel Pistoiese

Il maltempo che sferza senza tregua il Nord, oggi sta interessando anche la Toscana, dove purtroppo due sorelline di 3 e 14 anni sono morte in seguito alla caduta di un grosso albero sulla loro tenda da campeggio. I sistemi di monitoraggio hanno registrato oltre 30.000 fulmini nella regione, secondo quanto riferisce Citta’ Metropolitana di Firenze, citando i dati della Protezione civile.

Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi, alle ore 15 si registrano: 71mm a Vaiano, 70mm a Lamporecchio, 58mm a Fauglia, 56mm a Quarrata, 55mm a Pistoia, 48mm a Montale, 45mm a Ponsacco, 37mm a Prato.

Il maltempo che ha interessato il territorio metropolitano di Firenze la scorsa notte ha portato piogge ma con notevoli differenze tra le varie zone: nell’Alto Mugello i cumulati sono stati piu’ abbondanti (Le Croci – Barberino, 66mm) a differenza della cintura di territorio attorno alla città di Firenze dove sono caduti solo pochi millimetri. La Sala di Protezione civile della Citta’ Metropolitana di Firenze avverte che dal pomeriggio e’ atteso un lento miglioramento.

Notte di interventi per i vigili del Fuoco di Pistoia su tutto il territorio della provincia tra allagamenti e alberi caduti. Dalle 20 di ieri alle 8 di oggi sono stati effettuati 17 interventi. In via Mameli un grosso cedro si è spezzato abbattendo i suoi grossi rami su un suv Dacia parcheggiato e fortunatamente senza nessuno all’interno.