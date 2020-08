Maltempo, tragedia a Marina di Massa: morta una delle due bambine rimaste ferite a causa di una tromba d’aria

Una delle due bimbe rimaste ferite nella notte a causa di un albero caduto sulla loro tenda per una tromba d’aria è morta. La terribile notizia è arrivata pochi minuti fa. La piccola, di soli tre anni, era rimasta ferita insieme ad una 14enne, ora ricoverata in terapia intensiva, e una 19enne ferita in modo lieve. E’ questo il tragico bilancio di una tromba d’aria che questa mattina ha scaraventato un albero su una tenda. Le tre vittime si trovavano insieme nel campeggio “Verde Mare” in località Marina di Massa, a Massa Carrara. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco.