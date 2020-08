Maltempo Trentino Alto Adige, notte di forti temporali: frane, torrenti esondati e abitazioni evacuate [FOTO]

Forti temporali hanno provocato frane, smottamenti e abitazioni evacuate nella notte in Trentino Alto Adige. A Vigo di Fassa, evacuate cinque abitazioni causa uno smottamento. Nessuna persona e’ rimasta ferita ma, data l’instabilita’ complessiva della zona minacciata da una colata di fango e sassi, e’ stato preferito isolarla. Paura in Val di Genova nel Trentino Occidentale dove due diverse frane e l’ingente quantita’ d’acqua facendo rigonfiare il corso d’acqua hanno bloccato a 1.300 metri in un rifugio una sessantina di persone che nel corso della serata sono state riportate a valle dalla macchina dei soccorsi.

In Alto Adige il temporale ha colpito in particolare la Bassa Pusteria, la zona di Bressanone e parte della Val Badia. Alcuni torrenti di montagna sono esondanti. La strada provinciale 40 (Strada del Sole della Val Pusteria) tra Vandoies di Sotto e Terento e’ chiusa dopo una frana. Circa cento gli interventi da parte dei vigili del fuoco per rami ed alberi caduti, appartamenti, garage e scantinati allagati.