Maltempo, sfilata di trombe marine tra Liguria e Toscana: vortici avvistati dal Golfo della Spezia a Marina di Massa [FOTO]

Il maltempo che in queste ore sta colpendo intensamente il Centro Italia con nubifragi e grandinate ha prodotto anche una serie di trombe marine tra Liguria e Toscana. Come testimoniato dalle immagini della gallery scorrevole in alto, la località più colpita è stata Marina di Massa, in Toscana, dove sono state avvistate almeno 3 trombe marine.

Gli stessi fenomeni si sono verificati anche nella vicina Liguria, in particolare nel Golfo della Spezia.

I fenomeni sono dovuti all’intensa Squall Line temporalesca che dalle prime ore di oggi sta attraversando il Centro Italia dopo aver insistito sulla Sardegna nella prima metà della giornata. Ora il maltempo si dirige verso Nord-Est: attesi nubifragi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati possibili fino a 100mm.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: