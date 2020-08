Maltempo Umbria: con i temporali di oggi, crollo delle temperature di oltre 10°C

Crollo delle temperature in Umbria anche di oltre 10°C a causa dei temporali che hanno interessato la regione. Le centraline di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile hanno rilevato valori massimi tutti inferiori ai +30°C e quindi al di sotto della media stagionale, dopo i picchi di oltre +40°C registrati nei giorni scorsi a causa dell’ondata di caldo africano.

In alcune zone, in particolare in Appennino come Castelluccio di Norcia e Forca Canapine, il termometro e’ sceso anche sotto i +20°C. A Perugia e Terni, registrati rispettivamente +27°C e +28°C, mentre Foligno con quasi +30°C oggi e’ la citta’ piu’ calda dell’Umbria. Ad Orvieto, la temperatura e’ precipitata a +29°C, dopo che nei giorni scorsi sulla Rupe erano stati superati i +40°C.