Maltempo Veneto: 180 interventi dei vigili del fuoco, alberi caduti

Sono oltre 180 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte maltempo che ha interessato diverse province del Veneto la notte scorsa. Particolarmente interessate dalla perturbazione atmosferica le province di Verona, Vicenza, Belluno Treviso. Non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte o ferite.

VERONA: oltre 70 interventi a fronte di circa 180 chiamate alla sala operativa del 115 per il nubifragio che ha interessato Verona e provincia. Interventi di soccorso per rimozione ostacoli alla circolazione, allagamenti, taglio rami e piante pericolanti. Operazioni tuttora in corso. Comuni interessati: Verona, Pescantina, Albaredo d’Adige, San Giovanni Lupatoto, Negrar, Legnago, San Pietro in Cariano, Villafranca di Verona, Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Pastrengo, Lavagno.

VICENZA: dalla mezzanotte oltre 50 gli interventi eseguiti dei vigili del fuoco soprattutto per taglio rami pericolanti e alberi caduti sulla sede stradale. Questa mattina intervento anche alla stazione ferroviaria di Vicenza nella zona dei binari giardini per degli alberi pericoli. Tra i comuni interessati dal maltempo oltre Vicenza, Romano D’Ezzelino, Schio, Rossano Veneto, Sarego, Altavilla, Arcugnano, Pozzoleone, Cornedo Vicentino, Conco, Lusiana, Solagna, Thiene, Mussolente, Sovizzo, Cassola.

BELLUNO: oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco impegnati con personale permanente e volontario per il maltempo che ha interessato la provincia di Belluno. I soccorsi hanno interessato la rimozione di ostacoli alla circolazione il taglio di piante e allagamenti. Una frana ha interessato la strada statale di passo Fedaia. Comuni principalmente interessati dal maltempo: Cortina, Rocca Pietore, Feltre, Colle Santa Lucia, Cesiomaggiore, Belluno, Auronzo, Sospirolo, Agordo.

TREVISO: sono 25 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha interessato anche la provincia trevigiana, per la rimozione di ostacoli alla circolazione, taglio di rami e alberi pericolanti. Comuni interessati: Loria, Riese Pio X, Farra di Soligo, Vittorio Veneto, Castelfranco, Asolo, Tarzo, Maser, Paderno, Vedelago, Roncade.Interventi per il maltempo anche in provincia di Padova con 8 operazione dei pompieri per rimozioni alberi e piante pericolanti.