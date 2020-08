Sono state oltre 120 le chiamate di soccorso alla sala operativa dei vigili del fuoco di Vicenza per il violento nubifragio che oggi ha interessato il bassanese e la zona Pedemontana, con allagamenti e smottamenti di terreno. Una colata di fango e detriti ha bloccato parte degli accessi del paese di Solagna (Vicenza). In azione, oltre alle squadre ordinarie dei vigili del fuoco, macchine movimento terra arrivate da Verona e Belluno per la rimozione dei detriti.