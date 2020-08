Maltempo Veneto, alluvione lampo a Verona: dichiarato lo stato di crisi [FOTO e VIDEO]

“Ho firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, colpiti ieri sera dal maltempo che ha causato danni a infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole, e ai privati“: lo ha scritto su Facebook il governatore del Veneto Luca Zaia. “La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che – in stretto collegamento col Sindaco di Verona – ha mobilitato i propri volontari sul posto e fatto affluire nel capoluogo scaligero anche squadre da Vicenza e Rovigo. Non si esclude che, constatati i danni provocati dall’ondata di maltempo, il decreto sullo stato di crisi possa essere esteso anche da altri comuni del Veneto“.

Il Presidente Zaia si recherà in mattinata a Verona per constatare personalmente la situazione dei danni causati dal maltempo che ha colpito ieri la città scaligera.

Verona fa conta danni e tenta il ritorno alla normalità

Verona sta lentamente cercando di tornare alla normalità dopo la violenta ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha sconvolto molti quartieri della città e varie zone della provincia, compresa la Valpolicella.

I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte assieme alla Polizia locale e alla Protezione civile per mettere in sicurezza numerose strade ed edifici.

Sono almeno 500 gli alberi caduti, completamente sradicati dalla furia del vento.

Alcuni interventi sono stati eseguiti anche con le idrovore per liberare le aree invase dall’acqua.

In corso una prima conta dei danni, sicuramente ingenti, causati dagli allagamenti a negozi, garage e scantinati.

Sott’acqua la sala d’attesa e alcune stanze del pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento ed anche una sala dell’ortopedia al Polo Confortini, dove è crollata anche parte del controsoffitto della hall.

Alto anche il numero delle auto pesantemente danneggiate dagli alberi crollati o devastate dalla grandine, con chicchi grossi come sassi.