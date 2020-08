Maltempo Veneto, situazione critica nel Bellunese per le forti piogge: Lago di Alleghe a rischio tracimazione, strade chiuse

Si registrano diverse situazioni critiche in provincia di Belluno, in Veneto, dopo il maltempo incessante delle scorse ore. Tra i dati pluviometrici più significativi, alle 14:15 segnaliamo: 69mm a Forno di Zoldo, 56mm a Cortina d’Ampezzo, 49mm a Belluno, 46mm a San Tomaso Agrordino, 44mm a Borca di Cadore.

“Al momento risultano chiuse la SP49 di Misurina, in direzione Carbonin, a causa dell’inondazione del lago di Landro e di una frana sulla strada”, spiega il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi. “Chiusa anche la SP 48 a Rio Gere, in via precauzionale. Sul posto è presente anche il personale di Veneto Strade. Sotto monitoraggio anche il Lago di Alleghe, che si sta alzando di livello e al momento si trova a meno di 30 centimetri dalla strada”. “Mettiamo sacchetti di sabbia e pronti a evacuazione”, comunica Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile, che in questo momento è a Montecchia di Crosara. Sono salite le squadre di Protezione Civile dell’Ana Belluno con i sacchi. A San Vito di Cadore manca l’acqua, a causa della rottura dell’acquedotto, che si trova in un punto in cui è impossibile intervenire in tempi rapidi.