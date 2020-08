Nord Italia nella morsa del maltempo: danni per nubifragi e grandinate in Veneto [GALLERY]

Nelle ultime ore il maltempo ha imperversato in gran parte del Nord Italia. Torino è tra le città più colpite, con un nubifragio che ha messo in ginocchio la città, ma anche in Veneto si sono registrati gravi danni per nubifragi e grandine, in particolare tra Vicenza e Bassano del Grappa. Si sono raggiunti picchi di 60 mm di pioggia. Sfoglia la gallery fotografica in alto a corredo dell’articolo.