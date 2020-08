Maltempo Veneto, il sindaco di Verona: “Come la tempesta Vaia”

“Su Verona in dieci minuti si è abbattuto qualcosa come l’equivalente della tempesta Vaia. Mai vista una furia del genere”. Così il sindaco di Verona, Federico Sboarina, sull’ondata di maltempo che ha causato pesanti sanno nella città scaligera. “Vento, acqua e grandine di proporzioni straordinarie hanno ridotto la città come un campo di battaglia” ha spiegato Sboarina. “Tantissimi danni pubblici e privati. Ho subito chiesto supporto al presidente Zaia e subito si è partita la macchina della protezione civile regionale. Domani penseremo alla conta dei danni. Adesso tutte le squadre sono fuori per la viabilità e il ripristino della città” ha concluso.

“Seguo con attenzione tutte le notizie che arrivano dai territori del Veneto colpiti dall’ondata di maltempo e ringrazio i Vigili del fuoco e la Protezione Civile impegnati ad aiutare i cittadini. Nelle prossime ore faremo un bilancio per sostenere chi ha subito danni”. Lo scrive su Twitter Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento.