Maltempo Veneto, passata la piena dell’Adige a Verona dopo una notte di paura [FOTO e VIDEO]

Ha destato preoccupazione la piena del fiume Adige a Verona a causa delle forti piogge delle scorse ore. Spaventose le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo, che arrivano dalla città scaligera, ancora bersagliata dal forte maltempo dopo i fenomeni estremi dei giorni scorsi. A scopo precauzionale, Protezione Civile e Genio Civile di Verona hanno deciso di installare delle paratie in zona Dogana, nel centro storico, il punto più basso nel passaggio del fiume in città.

Già ieri, domenica 30 agosto, centinaia di tronchi di alberi abbattuti dal forte vento di questi giorni venivano trasportati dalla furia dell’acqua del fiume.

La piena di stanotte è comunque passata e le preoccupazioni si sono sopite dopo alcuni momenti dove si temeva il peggio. Alle 6 di questa mattina, l’argine del fiume era ancora di oltre 4 metri e quindi l’allarme è rientrato. I Vigili del Fuoco tengono il corso d’acqua sotto stretto controllo.

L’autostrada A22 del Brennero è stata riaperta questa mattina al traffico nel tratto da Bolzano Sud a San Michele all’Adige. Nel pomeriggio di ieri, era stata chiusa precauzionalmente per la piena del fiume Adige in Bassa Atesina causata dalle forti piogge.