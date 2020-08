Maltempo Veneto, forti temporali nella notte: potente downburst a Rosolina Mare, strage di alberi e tanti danni nelle province di Padova e Rovigo [FOTO]

Violenti temporali si sono abbattuti sul Veneto nella notte, provocando danni tra la provincia di Padova e quella di Rovigo. I vigili del fuoco sono intervenuti stanotte a Padova nel quartiere dell’Arcella, dove un fulmine ha centrato un condominio: nessun ferito ma molta paura, fuori uso la centralina elettrica e l’impianto di collegamento delle utenze comunali. Pompieri in azione anche a Vescovana, dove a causa del forte vento un albero e’ caduto su un allevamento di polli. Albero sulla statale anche ad Anguillara, sulla Statale che la collega a Bagnoli. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la provincia per allarmi impazziti a causa di tuoni e fulmini.

Alberi abbattuti e tanti danni anche a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, a causa di un potente downburst che ha colpito durante la notte (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Interventi anche Bottrighe, sempre in provincia di Rovigo, dopo il forte temporale notturno con raffiche oltre 80-90km/h. Alberi abbattuti anche ad Adria.

In mattinata la situazione e’ tornata alla normalita’. Il centro meteo dell’Arpav, però, segnala l’allerta fino a domani, martedi’ 4 agosto, con temporali anche forti su tutto il Veneto, soprattutto nella serata di oggi. Le temperature sono in calo ovunque. Il bel tempo dovrebbe tornare mercoledi’ 5 agosto.