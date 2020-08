Forti temporali con nubifragi, grandinate e forte vento hanno colpito il Nord-Est oggi, provocando danni e disagi. In Veneto, una tromba d’aria ha messo in fuga i bagnanti dalla spiaggia di Bibione. Come testimoniato dal video in fondo all’articolo, il vortice ha scatenato un fuggi fuggi nella spiaggia, sollevando i lettini e altri oggetti.