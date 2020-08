Maltempo, Vigili del Fuoco aiutano ragazzi che si esercitavano alla vela in difficoltà al largo di Miramare

I sommozzatori e il personale nautico dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti oggi intorno alle ore 15:30, per soccorrere una quindicina di ragazzini che stavano esercitandosi, insieme con i rispettivi istruttori, a bordo degli Optimist, i monoscafi utilizzati per l’introduzione alla pratica della vela. A causa dell’ improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche, si sono trovati in difficolta’ al largo di Miramare/Grignano e quindi sono stati aiutati dai vigili del fuoco a rientrare, intervenuti con una motobarca e un gommone.