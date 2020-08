Maltempo, violenta grandinata ad Ancona: chicchi enormi, finestre in frantumi [FOTO]

Paura a Ancona, dove una violenta gradinata ha colpito la città. I chicchi, grandi come noci, hanno danneggiato molte grondaie, bucato le tapparelle delle finestre e rovinato la carrozzeria delle auto in sosta. Rotti anche i vetri di un ospedale.

Il forte vento e i fulmini hanno aggravato il problema. Danni anche nella provincia di Ancona per gli alberi abbattuti dal vento e finiti ad Agugliano, Offagna e in altri centri. A Santa Maria Nuova un fulmine ha appiccato un incendio in un campo.

“Ho sentito poco fa il questore di Ancona perche’ la nostra questura e’ stata interessata da una tromba d’aria che ha rotto 30 finestre e danneggiato 50 auto di servizio. Questi sono fenomeni climatici sempre piu’ ricorrenti”. Ne ha parlato, conversando coi giornalisti sugli effetti del maltempo odierno, il capo della polizia Franco Gabrielli stasera a Viareggio (Lucca) prima di ricevere il Premio speciale Viareggio 200.

