Mamma e figlio scomparsi sulla A20, avvistamenti ma nessun riscontro: continuano le ricerche [FOTO e VIDEO]

Numerose segnalazioni, ma nessun riscontro investigativo in merito alla scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Nel quarto giorno di ricerche della dj di 43 anni (di origini torinesi, ma residente a Venetico, nel Messinese) e del figlio di 4 non c’e’ ancora traccia. In tanti hanno accolto l’appello lanciato dalla Polstrada di Messina alla ricerca di testimoni che avrebbero visto la donna e il bambino subito dopo l’incidente sulla A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Da Taormina, Giardini Naxos, Barcellona e persino da Imperia sono stati segnalati avvistamenti che si sono pero’ rivelati infondati.

Il fatto che Viviana, il giorno della scomparsa, abbia lasciato il cellulare a casa e gli effetti personali in auto, porta gli investigatori a ritenere plausibile anche la pista dell’allontanamento volontario e che la donna con il figlio siano ancora vivi. Ma, al momento, neanche l’ipotesi della disgrazia e’ esclusa.

Della donna e di Gioele non si hanno notizie da lunedi’ mattina, quando, dopo l’incidente ha abbandonato sul viadotto la sua auto, una Opel Corsa di colore grigio. Per quanto riguarda le ricerche, oggi il dispiegamento è in atto a Piano Margi, una zona limitrofa di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Il posto di comando avanzato (UCL) tuttora risiedente a Caronia, ha inviato il Nucleo cinofili e la squadra operativa vf di Villafranca Tirrena. Sul posto è presente anche il personale del corpo forestale e della guardia di finanza. Di seguito, le immagini delle ricerche.