Mappe per conoscere lo stato del traffico e raggiungere velocemente una destinazione

Nessuno vuole restare bloccato in macchina durante un viaggio di ore, soprattutto nei caldi mesi estivi. Ovviamente esistono applicazioni per smartphone e tablet che vengono in aiuto per evitare il traffico sia prima di partire per un viaggio in macchina che durante il tragitto.

Vediamo in dettaglio che app sono in grado di fornire informazioni sullo stato delle autostrade, presentare informazioni sul traffico e avvisarci se ci sono lavori in corso da evitare per arrivare nel modo più rapido e sicuro a destinazione.

Google Maps

Si tratta dell’app di mappe per eccellenza e su molti dispositivi mobile viene installata di default, popolarissima per ottenere indicazioni precise e aggiornate per raggiungere il luogo dove vuoi andare. È uno strumento in costante espansione e che permette agli utenti di accedere a mappe molto dettagliate di strade e luoghi pubblici in tutto il mondo.

Inoltre, garantisce un report aggiornato dello stato del traffico, degli eventuali incidenti lungo il percorso e delle ostruzioni dovute a lavori in corso suggerendo percorsi alternativi per evitare le zone congestionate.

Waze

Un’altra app di traffico dalla grafica piacevole e intuitiva con navigazione GPS che offre mappe delle principali città europee. Fornisce gli itinerari più convenienti in termini di tempo e suggerisce percorsi alternativi per evitare ingorghi. Per utilizzarla è necessario iscriversi ed è anche possibile inviare imprevisti e notifiche ai contatti “amici” all’interno di questo particolare social network.

Inrix Traffic

Un’altra app gratuita per iOS e Android che fornisce informazioni sullo stato del traffico nelle autostrade italiane. Inoltre, può essere utilizzato come navigatore e permette di salvare gli itinerari che realizzi con maggiore frequenza. L’app invia inoltre notifiche sullo stato del traffico e permette di condividerle su Twitter e Facebook per avvisare amici e follower.

Via Michelin

Un’applicazione molto completa che offre mappe e informazioni sul traffico proprio come accade nella versione desktop. Puoi impostare l’assistente vocale per ricevere indicazioni audio sulle uscite da prendere. Inoltre, l’applicazione fornisce un comodo calcolatore del carburante necessario al proprio modello di automobile per affrontare l’itinerario prescelto.

Here We Go

Un’app sviluppata anni fa da Nokia e che integra informazioni sul traffico e sui migliori itinerari per raggiungere una destinazione con informazioni riguardanti i principali luoghi di interesse lungo il percorso, dati che ricava dai database di ristoranti e di hotel. Non si trovano informazioni su tutte le città italiane ma le principali sono coperte.

Vai Anas Plus

Questa è l’applicazione ufficiale dell’Anas e, di conseguenza, ogni tre minuti viene garantito un aggiornamento affidabile e preciso sullo stato del traffico e su eventuali ingorghi o incidenti stradali persino in tratti delle statali.

