Meteo, 1° giorno di agosto infuocato: Calabria e Sardegna sfiorano ancora +42°C, +41°C in Umbria, +40°C in Piemonte e Toscana [DATI]

Meteo – Ennesima giornata di caldo di questa settimana infuocata dall’anticiclone africano sull’Italia. Anche oggi ampiamente sfondato il muro dei +40°C, con Calabria e Sardegna ancora alle prese con temperature roventi. Si confermano, infatti, le due regioni più calde d’Italia, come nel corso di tutta la settimana: oggi sfiorata soglia +42°C in entrambe le regioni. Notevoli anche i +41°C raggiunti in Umbria e i +40°C in Piemonte e Toscana.

Ecco le massime più rilevanti di oggi, sabato 1 agosto: +41,8°C a Oppido Mamertina; +41,7°C a Barumini; +41,3°C ad Assemini; +40,7°C a Deruta; +40°C a Torrita di Siena, Sovicille, Predosa; +39°C a Siena, Cagliari, Capoterra, Iglesias, Oristano, Arezzo, Sellia, Torano Castello, Fabro; +38°C a Roma, Firenze, Trento, Mantova, Bologna, Ferrara, Modena, Pistoia, Crotone, Imola, Rovereto, Guidonia Montecelio, Rende, Caltanissetta, Bova, Castrovillari, Alatri, Monterotondo, Fermo, Marsciano, Acquapendente, Rosolina, Argenta, Ponte San Nicolò, Ronchi dei Legionari, Montagna in Valtellina, Paderno Dugnano; +37°C a Palermo, Catania, Taranto, Cosenza, Vicenza, Reggio Emilia, Perugia, Prato, Tivoli, Soverato, Corigliano Calabro, Isola del Liri, Avezzano, Longiano, Forlì, Lendinara, Noventa Vicentina, Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Avio, Gorgonzola, Saronno, Vignale Monferrato; +36°C a Torino, Treviso, Udine, Pordenone, L’Aquila, Parma, Piacenza, Viterbo, Frosinone, Latina, Vittoria, Manfredonia, Pisticci, Chioggia, San Bartolomeo al Mare, Jovencan; +35°C a Milano, Reggio Calabria, Venezia, Trieste, Lecce, Ravenna, Chieti, Isernia, Padula; +33°C a Bari.

Da domani, temperature in deciso calo al Nord con un crollo termico fino a 20°C a causa di una forte ondata di maltempo in arrivo. Per il Sud, ancora qualche giorno di caldo intenso.