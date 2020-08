Meteo, domenica di fuoco in tutt’Italia: picchi +40°C in Umbria, allarme al Nord per i temporali-bomba di stasera [DATI]

Allerta Meteo, pesante avviso della Protezione Civile: piogge e temporali al Nord, codice arancione in Lombardia ed Emilia Romagna

Forte caldo in Molise, dove Termoli ha registrato una temperatura percepita di +49°C a causa dell’elevata umidità.

Oggi, +40°C toccati ancora in Umbria , come avvenuto nei giorni scorsi di questa settimana infuocata sull’Italia, mentre la Calabria ha solo sfiorato questa soglia. Oggi, proprio l’Umbria risulta la regione più calda, seguita da Calabria, Sicilia, Sardegna e Toscana.

Meteo – L’ondata di caldo africano resiste sull’Italia, provocando ancora temperature che raggiunto i +40°C . I valori più alti oggi si registrano al Centro-Sud, mentre al Nord inizia a farsi sentire già un leggero calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi, per via del maltempo che sta interessando le regioni settentrionali dalla notte. Il crollo termico sarà più apprezzabile domani, quando l’ondata di maltempo sarà al suo apice su tutto il Nord Italia: le temperature scenderanno anche di 20°C.

Meteo, domenica di fuoco in tutt'Italia: picchi +40°C in Umbria, allarme al Nord per i temporali-bomba di stasera

