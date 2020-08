Meteo Italia, Agosto inizia con un Sabato di fuoco: picchi di +42°C in Calabria e Sardegna, +40°C in Toscana e Umbria e +39°C in Pianura Padana

Come da previsione, pochissime le novità in riferimento all’onda ardente per la giornata odierna. Valori in gran parte quasi invariati, rispetto a quelli di ieri, soprattutto sui settori tirrenici, specie interni e sulle Isole maggiori, forse 1/2°C in meno sul versante Adriatico e sui settori appenninici orientali, ma davvero poco percettibili. I riscontri oggettivi delle stazioni di rilevamento, hanno registrato ancora picchi sostanzialmente sui +42°C, magari non proprio cifra tonda, più esattamente sui +41,8°C, nella provincia di Reggio Calabria, a Oppido di Mamertina; +41,7°C a Barumini, nel Medio Campidano orientale, in Sardegna e +41,3°C, ancora in Sardegna, nella provincia di Cagliari, più esattamente ad Assemini. Molte le località pianeggianti over +37/+38°C sulle aree di pianura interni del Lazio, della Toscana dell’Umbria, localmente anche della Campania. Punte estreme di quasi +40°C in provincia di Siena, esattamente +39,9°C nel comune di Torrita di Siena e ancora oltre +40°C, +40,3°C a Deruta nel perugino. Il valore estremo nell’hinterland Romano, di +38,6°C sul Colle Prenestino.

Valori molto diffusi sui +35/+37°C su buona parte delle aree pianeggianti settentrionali, specie della Pianura padana, ma anche qui punte superiori ai +38°C abbastanza ricorrenti, come a Mantova, con +38,1°C, a San Pietro in Casale in provincia di Bologna con +38,2°C e persino valori verso i +39°C per l’esattezza +38,9°C, in provincia di Alessandria, nella Pianura sud-orientale del Piemonte, specificamente nel comune di Pozzolo Formigaro. I valori odierni sono un po’ meno esageratamente caldi sui settori adriatici in genere, oltre che costieri, anche su quelli interni corrispondenti, con punte leggermente più basse. Infatti sul medio-basso Adriatico i valori medi sono stati compresi, sino ad ora, intorno ai +29/+34°C. Accennavamo anche all’attività temporalesca che sta trovando, seppure con incidenza molto localizzata, una certa costanza in questi giorni di caldo esagerato, in particolare sulle aree appenniniche centro-meridionali, localmente su quelle alpine. Puntualmente i focolai temporaleschi sono attivi anche oggi, più irregolari e localizzati sui settori Alpini occidentali e sulle Alpi Centrali, qualcuno anche sulle Alpi Carniche, e uno anche sull’Appennino nord-occidentale, tra i rilievi del Piacentino e quelli interni più settentrionali del Genovese. Qualche temporale più occasionale tra Nord ed Est Toscana, i rilievi umbri, quelli laziali orientali e abruzzesi occidentali, mentre un’attività temporalesca più violenta è in atto sulla Campania centrale, esattamente sui confini tra Est Casertano, Ovest Beneventano, anche Ovest Avellinese e verso i settori più orientali del Napoletano. Temporali diffusi anche sulla Lucania centro-meridionale, su Sud Salernitano e verso il Pollino, anche in direzione dei settori più settentrionali della crotonese. Sole, bel tempo e tanto caldo altrove.