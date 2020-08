Meteo, dal caldo africano alla neve sulle Alpi: 20cm ad agosto sul Passo dello Stelvio [FOTO]

Da un eccesso all’altro: dal caldo rovente di fine luglio alla neve di agosto. Le Alpi si ritrovano imbiancate dalla neve a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord con nubifragi, grandine e forte vento. Dopo giorni di caldo opprimente in pianura e temperature roventi anche nelle località montane, un brusco abbassamento delle temperature ha riportato la neve sulle alture nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto.

La neve è caduta copiosa al Passo dello Stelvio, ma anche nelle montagne sopra Solda in Alto Adige, con circa 20cm accumulatisi nelle ultime 24 ore (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Allo Stelvio, le precipitazioni nevose hanno interessato l’area delle piste a partire dai 2200 metri di quota. Anche per oggi sopra i 2.500 metri sono previste nuove nevicate e temperature massime di +1°C.

Imbiancate anche le cime delle Dolomiti con nevischio fino a 2800 metri e temperature piuttosto autunnali questa mattina. Neve anche sulla Marmolada.

Eccezionale il crollo termico rispetto ai giorni precedenti, in cui molte località alpine hanno superato i +30°C. Tra le temperature minime di oggi, martedì 4 agosto, sulle Alpi, segnaliamo: -0,7°C a Vermiglio, +1°C a Peio, Canazei, Ortisei e Chiesa in Valmalenco, +3°C a Ragoli, +4°C a Cortina d’Ampezzo, Pinzolo, Vigo di Fassa, Predazzo.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: