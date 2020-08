Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino a fine Agosto, non mancherà il maltempo

Siamo al giro di boa del mese di agosto, mentre sull’Italia si prepara una forte ondata di caldo proprio per il weekend di Ferragosto. Nelle ultime due settimane del mese, tuttavia, non mancheranno le occasioni per ondate di maltempo sul Paese. Ecco al tendenza mensile dell’Aeronautica Militare fino al 13 settembre.

17 – 23 Agosto 2020

L’alternanza di una serie di impulsi nella prima parte della settimana, inseriti nel flusso occidentale presente sul Mediterraneo, comporta dei valori di precipitazione sopra media lungo le aree adriatiche, mentre su Sardegna e zone tirreniche peninsulari i valori sono previsti sotto media. Le temperature rimangono in linea con la media climatologica al Nord e sopra media sul resto del Paese.

24 – 30 Agosto 2020

Nella seconda settimana l’area centrale mediterranea verrà interessata, seppur marginalmente, da un campo depressionario posizionato sull’Europa settentrionale, comportando precipitazioni sopra media lungo le aree alpine e prealpine. Altrove le stesse risultano nella norma, mostrando dei valori sotto media limitatamente alle Isole Maggiori. Il campo termico continua ad essere nella norma al Settentrione e sopra media al Centro-Sud.

31 Agosto – 06 Settembre 2020

Nessun sostanziale cambiamento nella terza settimana con i valori pluviometrici che nel complesso si attestano in linea con le medie del periodo e le temperature nuovamente al di sopra al Centro-Sud.

07 – 13 Settembre 2020

Nell’ultima settimana i valori pluviometrici ed il campo termico risultano prevalentemente nella norma, salvo mostrare nel campo termico un valore sopra media sul Meridione.