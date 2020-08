Meteo Settembre, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: dopo il maltempo estremo di fine Agosto, ancora condizioni instabili e fresche al Nord

Il mese di agosto si chiuderà all’insegna del maltempo estremo su buona parte d’Italia, con l’allarme alluvioni al Nord nell’ultimo weekend del mese. Condizioni instabili e fresche continueranno a colpire le regioni settentrionali anche nella prima settimana di settembre. Nella settimana successiva, invece, assisteremo ad un aumento delle temperature. La tendenza mensile dell’Aeronautica Militare.

31 Agosto – 06 Settembre 2020

La prima settimana del mese di settembre sarà all’insegna di un flusso settentrionale, freddo ed instabile, che interesserà gran parte delle regioni centro settentrionali della Penisola, con una chiara matrice ciclonica. La conseguenza sarà che sia l’aspetto pluviometrico che quello termico ne risentiranno registrando valori al di sopra della media per le precipitazioni e temperature al di sotto della media su detta porzione del Paese mentre il sud non vedrà sostanziali variazioni.

07 – 13 Settembre 2020

Settimana decisamente diversa dalla precedente con una netta ripresa del campo termico che porterà i valori delle temperature al di sopra del riferimento stagionale un po’ ovunque. Per quanto riguarda l’aspetto dei cumulati precipitativi sarà soltanto il Settentrione a segnare il passo con valori al di sopra della media climatologica mentre il centro non subirà particolari variazioni e, addirittura, le regioni meridionali godranno di un periodo più asciutto di quello riportato dalla statistica.

14 – 20 Settembre 2020

Settimana nel complesso poco autunnale con temperature in linea con il quadro termico del periodo al centro nord ed in rialzo al sud. Anche le precipitazioni risulteranno poco evolutive con valori che si attesteranno nel range di riferimento al centro sud ed in proiezione più asciutta sul comparto settentrionale.

21 – 27 Settembre 2020

L’ultima settimana del periodo in riferimento non sembra riportare cambiamenti significativi rispetto alla settimana precedente risultando il quadro pluviometrico in linea con le medie su tutta la penisola e quelle delle temperature nel rispetto statistico al centro nord mentre le aree meridionali vedranno qualche grado in più rispetto al periodo.