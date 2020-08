Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “A Treviso 233 immigrati positivi nell’ex caserma Serena (che si aggiungono a 11 operatori), in provincia di Matera 20 immigrati positivi nella struttura di accoglienza di Ferrandina, in tutta la Sicilia 30 nuovi positivi di cui la metà è di immigrati: il governo che spalanca i porti mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini.