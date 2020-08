Sono stati rintracciati dal Soccorso Alpino, in Val Grande (Vco), due ragazzi di cui non si avevano più notizie: non si erano smarriti, ma erano in ritardo rispetto ai tempi dell’escursione che avevano programmato. Le loro condizioni sono buone. I due erano partiti erano partiti lunedì da Malesco, in Valle Vigezzo, contando di raggiungere l’Alto Verbano nella giornata di mercoledì. Il maltempo ha rallentato la loro marcia e il mancato rientro aveva fatto scattare l’allarme.