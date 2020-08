Montagna, escursionisti si perdono sul Pollino: rintracciati e soccorsi

Nel Parco nazionale del Pollino, a San Severino Lucano in provincia di Potenza, due escursionisti si sono persi ieri nel tardo pomeriggio in località Madonna del Pollino, sul sentiero del ritorno da Serra di Crispo. Per soccorrerli sono intervenuti i tecnici del corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. I due escursionisti, provenienti dalla provincia di Milano, hanno dato l’allarme dopo essersi trovati in difficoltà sulla strada del ritorno. Dopo un primo contatto telefonico e dopo aver fornito la loro posizione, sono stati rintracciati e raggiunti, quindi accompagnati presso il loro punto di sosta nei pressi del rifugio del santuario della Madonna di Pollino. I due escursionisti erano solo stanchi, in buone condizioni fisiche.