Montagna: soccorso parapendista sul Monte Bernadia

Un parapendista tedesco sessantaquattrenne è stato soccorso nel primo pomeriggio dall’elisoccorso regionale con il supporto via terra della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Udine-Gemona, che era disponibile sul posto con cinque tecnici. L’uomo è precipitato poco sotto il punto di decollo dal Monte Bernadia procurandosi una frattura alla gamba. L’elisoccorso ha scaricato l’equipe medica e il tecnico del Soccorso Alpino in hovering e l’uomo è stato stabilizzato e collocato nel materassino a depressione per essere imbarcato pochi minuti dopo a bordo assieme al personale con una verricellata di una quindicina di metri.