Morto Fredie Blom, era considerato uno degli uomini più anziani del mondo

E’ morto oggi, all’età di 116 anni, in un ospedale di Città del Capo, il sudafricano Fredie Blom, considerato uno degli uomini più anziani del mondo.

“E’ morto questa mattina per cause naturali. Crediamo sia stato a causa della sua età e non sospettiamo che abbia a che fare con il Covid-19“, ha dichiarato a “TimesLive” il funzionario Gadija Francis. “E’ un momento molto triste per tutti. Dobbiamo ringraziare Dio per la vita che ha vissuto“.

Nato nel 1904 nella provincia di Capo Orientale, Blom è sopravvissuto all’influenza spagnola del 1918, a 2 guerre mondiali e al sistema segregazionista dell’apartheid.