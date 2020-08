Morto Robert Trump, fratello minore del presidente USA: “Era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo”

E’ morto Robert Trump, il fratello minore del presidente degli Stati Uniti.

Era ricoverato in ospedale. Sconosciute le cause del decesso.

Donald Trump lo ha reso noto annunciando: “E’ con il cuore pesante che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre“.

Donald Trump aveva fatto visita a suo fratello venerdì in un ospedale di New York.

Secondo i media statunitensi, Robert Trump era gravemente malato.

Il presidente, parlando nei giorni scorsi con i giornalisti, aveva detto che il fratello stava “passando un periodo difficile”, senza fornire ulteriori dettagli.

Robert Trump non aveva figli ma ha cresciuto e dato il suo cognome al figlio della sua prima moglie Blaine Trump, Hollister Trump-Retchin. Robert Trump lascia, oltre al presidente, la seconda moglie Ann Marie Pallan e le due sorelle Maryanne Trump Barry ed Elizabeth Trump Grau. Fred Trump, fratello di Donald e Robert, è morto nel 1981. Robert era il più giovane dei cinque.

Secondo il New York Times che cita “uno stretto amico di famiglia“, la causa della morte di Robert Trump sarebbe legata a una recente caduta: stando al quotidiano, Robert – che prendeva fluidificanti del sangue – aveva avuto delle emorragie cerebrali iniziate dopo una recente caduta. Nelle ultime settimane, secondo la stessa fonte, non era in grado di parlare al telefono.