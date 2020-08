Nonno spara al nipote: “Intervento neurochirurgico per bimbo in gravissime condizioni”

Questa mattina è arrivato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto 1, trasportato da un’ambulanza del 118, un bambino di 6 anni in gravissime condizioni per una ferita da arma da fuoco. Il bambino è stato immediatamente portato in sala operatoria dove è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico. Al termine dell’intervento è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica ove ora si trova in prognosi riservata. Lo comunica la Direzione Sanitaria dell’Umberto I.

Da quanto si apprende è stato il nonno a colpire, con un’arma da fuoco, il piccolo nipotino che è stato colpito alla testa. L’uomo, secondo quanto si è appreso, avrebbe raccontato che è partito un colpo mentre riponeva la pistola, regolarmente detenuta. In casa c’era anche il papà del bambino che mentre si trovava in bagno ha sentito uno sparo e, una volta uscito, ha trovato il figlio a terra ferito. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica nell’abitazione.