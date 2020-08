Nubifragio a Verona: Comune annuncia querela all’autore del tweet shock sul karma

“Su mia proposta la giunta comunale ha deliberato stamattina la richiesta agli uffici legali del Comune di presentare querela al giornalista Paolo Berizzi e un esposto all’Ordine dei Giornalisti“: lo ha reso noto l’assessore alla sicurezza e alla Protezione Civile di Verona Daniele Polato. “Inoltre con una lettera ufficiale chiederemo al Ministero dell’Interno se sia il caso di continuare a dare la scorta a un giornalista che semina odio e diffama, o non sia più opportuno revocarla“. “Berizzi ha superato i limiti, sostanzialmente ha definito un karma per i veronesi “nazifascisti e razzisti” il violentissimo nubifragio abbattutosi domenica su Verona e provincia. Un insulto vile nelle ore in cui una Verona in ginocchio contava i danni economici, psicologici e morali,” ha concluso Polato.