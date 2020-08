Giovane si risveglia in spiaggia e denuncia uno stupro: era nuda e semi incosciente, mistero sulla dinamica

E’ stata trovata da una coppia di riminesi verso le 4.30 di ieri, poco prima dell’alba, nuda in spiaggia e semi incosciente. Ai soccorritori, una ragazza e un ragazzo di Rimini che stavano uscendo da un locale sulla spiaggia di Cattolica, ha detto di avere dolori. “Mi hanno sicuramente violentato”, ha dichiarato. La vicenda che coinvolge una 19enne di Perugia in vacanza in Riviera con la famiglia è riportata oggi dai quotidiani locali di rimini. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri Cattolica e la Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo per violenza sessuale. La ragazza originaria della Provincia di Perugia alloggia in un hotel di Riccione con i genitori, giovedì sera con un coetaneo, un amico di Perugia, decide di andare a ballare al Bikini a Cattolica. Nel locale ad un certo punto della serata la ragazza per errore versa addosso ad un altro avventore, un uomo sui 35 anni, il drink che aveva in mano e per farsi perdonare gli offre da bere.

Da quel momento in poi – come ha raccontato la 19enne ai Carabinieri versione confermata anche dall’amico – non ricorda più nulla fino al momento del ritrovamento nuda in spiaggia, i vestiti ripiegati per bene non molto lontano. Immediatamente e’ scattato il protocollo anti stupro, la ragazza e’ stata portata in ospedale a Riccione da dove i medici l’hanno dimessa nel pomeriggio con un referto che parla di abuso sessuale presunto, nessun segno di violenza e un tasso alcolemico nel sangue di 2,45. Nessuna sostanza stupefacente assunta. In queste ore i carabinieri stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale per capire se la 19enne si sia allontanata da sola o in compagnia. Stando alla ricostruzione degli inquirenti tutto sarebbe accaduto nel giro di un’ora, la ragazza si sarebbe allontana dall’amico che ha proseguito la sua serata da solo, verso le 3.30, mentre lei è stata ritrovata verso le 4.30. Domani, la ragazza sara’ risentita dai carabinieri che probabilmente avranno anche a disposizione gli esiti dei test effettuati in seguito ai prelievi organici.