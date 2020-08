Nuovo Ponte di Genova, Bucci: “Abituati a piano B e C, ma la cerimonia si fa sul viadotto. Aperto al traffico il 4 o il 5”

“Ci siamo abituati a fare piani A, B e C e, come in tutte le situazioni, abbiamo un piano a, un piano B e un piano C. Andiamo avanti col piano A, il che vuol dire che si fa la cerimonia sopra il ponte“: lo ha affermato il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Genova San Giorgio, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità di uno spostamento della cerimonia di inaugurazione di oggi per ragioni legate al maltempo.

Il ponte di Genova San Giorgio “sarà aperto al traffico il 4 agosto sera o il 5 mattina,” ha annunciato Bucci. “Tutta la città si aspetta che il ponte apra al traffico. E’ una infrastruttura nata da una tragedia ma fatta nei tempi giusti e coi costi giusti e nei modi giusti. E’ un messaggio di speranza per fare infrastrutture a livello europeo“.